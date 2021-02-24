Oklahoma’da Border Collie kırması bir köpek 6 bacaklı ve iki kuyruklu olarak dünyaya geldi.

Mucizevi bir durum

Neel Veteriner Hastanesi’nde köpeğin bakımıyla ilgilenen veterinerler, dünyada böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını söyledi.

Veterinerler, "6 bacaklı bir köpeğin ilk kez anne karnında ölmeden doğması son derece mucizevi bir durum. Şaşırmamak mümkün değil." dedi.

Öte yandan, 6 ayaklı ve iki kuyruklu köpeğin ameliyatı için düzenlenen kampanyayla bugüne kadar 1700 dolar toplandığı açıklandı.