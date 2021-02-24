Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD'de 6 ayaklı ve 2 kuyruklu bir köpek doğdu
[Fotoğraf: DHA]
ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir köpek 6 bacağı ve iki kuyruğuyla dünyaya geldi. Veterinerler, dünyada böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını söyledi.
Oklahoma’da Border Collie kırması bir köpek 6 bacaklı ve iki kuyruklu olarak dünyaya geldi.
Mucizevi bir durum
Neel Veteriner Hastanesi’nde köpeğin bakımıyla ilgilenen veterinerler, dünyada böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını söyledi.
Veterinerler, "6 bacaklı bir köpeğin ilk kez anne karnında ölmeden doğması son derece mucizevi bir durum. Şaşırmamak mümkün değil." dedi.
Öte yandan, 6 ayaklı ve iki kuyruklu köpeğin ameliyatı için düzenlenen kampanyayla bugüne kadar 1700 dolar toplandığı açıklandı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 15:17
- 15:14
- 14:36
- 14:45
- 14:46
Sıradaki Haber
Bosna'da 'hayat kurtaran' meşe ağacı, yıllara meydan okuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz