Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da 1 günde 422 ölüm
[Fotoğraf: AA]
Almanya’da COVID-19 salgınında son 24 saatte 422 kişi öldü. Toplam can kaybı sayısı 68 bin 740'a çıktı.
Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 7 kişiye COVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 818 oldu.
Ülkede 1 günde 422 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 68 bin 740'a çıktı.
1631 Türk hayatını kaybetti
Salgının başlangıcından bu yana 1631 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Ülkede 3 milyon 520 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 855 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 15:17
- 15:14
- 14:36
- 14:45
- 14:46
Sıradaki Haber
ABD'de 6 ayaklı ve 2 kuyruklu bir köpek doğdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz