Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 7 kişiye COVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 818 oldu.

Ülkede 1 günde 422 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 68 bin 740'a çıktı.

1631 Türk hayatını kaybetti

Salgının başlangıcından bu yana 1631 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Ülkede 3 milyon 520 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 855 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.