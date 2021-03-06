Hindustan Times'ın haberine göre, Sydney'de bir araya gelen yüzlerce kişi, Avustralya hükümetini Myanmar'daki cuntaya karşı güçlü duruş sergilemeye çağırdı.

Göstericiler, Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda hayatını tehlikeye atanları desteklediklerini ifade etti.

Protestoyu organize eden Thein Moe Win, diğer ülkelere ve Avustralya'ya söz konusu darbenin başarısız olması için daha güçlü adımlar atılması çağrısında bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye'den kınama

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı aldı.

En az 58 kişi öldü

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 58 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.