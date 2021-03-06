Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir savcı ile koruması hayatını kaybetti.
Helmand Valisi Nabi Elham, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda Helmand'da görev yapan Savcı Sayed Mahmud Aka ile korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Nabi, olayda 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Taliban saldırı iddialarını reddediyor
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
Etiketler: Afganistan
Sıradaki Haber
İran, Nevruz Bayramı'nda seyahatleri yasakladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz