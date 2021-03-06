Helmand Valisi Nabi Elham, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda Helmand'da görev yapan Savcı Sayed Mahmud Aka ile korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Nabi, olayda 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Taliban saldırı iddialarını reddediyor

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.