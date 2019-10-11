Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı harekatın başarıya ulaşması için, Sydney ve Melbourne kentleri başta olmak üzere ülke genelindeki Türklere ait camilerde çeşitli programlar düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde faaliyet gösteren camilerde sabah namazı sonrası ve cuma namazı öncesi Fetih Suresi okundu, Mehmetçik için dua edildi.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı camilerde de cuma hutbelerinde harekatın başarıyla sonuçlanması ve bölgeye huzur gelmesi için dua okundu.

[Fotoğraf: AA]

"Ordumuza manevi destekte bulunmak istedik"

Melbourne'da bulunan Keysborough Camii'ndeki programa katılan Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, harekata katılan tüm Mehmetçiklerin başarısı için dua ettiklerini söyledi.

Mehmetçiğin büyük bir operasyona başladığını belirten Arslantaş, "Biz de bu amaçla ordumuza manevi destek sağlamak, dualar göndermek amacıyla Avustralya'daki bütün camilerimizde Fetih Suresi okuduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Gurbetçilerden Mehmetçiğe tam destek

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere tam destek verdiğini anlatan Özkan Şimşek, şunları söyledi:

"Allah'ım başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ona uzun ömür versin, askerlerimize taş değdirmesin, muvaffak eylesin."

Mehmetçiklerin şehit vermeden harekatı tamamlaması için dua ettiğini belirten Mustafa Emre ise, "İnşallah en kısa zamanda başarıya ulaşırız, sağ salim hiçbir şehit vermeden" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA