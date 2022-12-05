Avustralya'nın Victoria eyaletinde ilk defa Müslüman ve Türk Milletvekili Meclis Başkan Yardımcılığına getirildi.

Süleyman ayrıca, (Youth, Small Business and Veterans) Gençlik, Küçük İşletmeler ve Gaziler Bakanı oldu.

Natalie Süleyman, “Bugün Victoria Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Adaylığım için Başbakan Daniel Andrews ve Başbakan Yardımcısı Jacinta Allan’a, destekleri için meslektaşlarıma ve bu ayrıcalık için Meclis’e teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Süleyman, Mart 2019’dan bu yana Mecliste Hukuki ve Sosyal Sorunlar Komisyonu Başkanıydı.

Ersin Tatar, Natalie Süleyman’ı kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Natalie Süleyman’a mesaj göndererek tebrik etti.

Meclis Başkanlığı gibi saygın bir göreve ilk kez Kıbrıslı Türk kökenli birinin seçilmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı kültürel geçmişi olan kişilerin çeşitli hükümet mevkilerinde ve üst düzey görevlerinde yer almasına teşvik edilmesinin demokrasi ve insan hakları bakımından önemine işaret etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların 2004 yılında uluslararası toplumun kaldırılacağına dair verdiği sözlere rağmen KKTC ile doğrudan ticaret ve direkt uçuşların engellenmeye devam ettiğini anımsattı.

Kıbrıs konusuna atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteği ile Kıbrıs Türk tarafının egemenlik temelinde ve uluslararası eşit statünün kabulü bağlamında yan yana yaşayan iki devletin iş birliği yönünde ortaya koyduğu yeni siyaset ile ancak Kıbrıs’ta adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir antlaşmanın mümkün olabileceğini belirtti.



Kıbrıs Türk tarafının yaptığı iş birliği önerilerine halen Rum tarafının yanıt vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Süleyman’a yeni görevinde başarılar diledi.