Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana COVID-19'un ülke için sağlık ve ekonomik açıdan en büyük tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Ardern, hükümetin salgınla mücadele yöntemlerini bağımsız soruşturmayla incelemek için uygun zamanın geldiğini söyledi.

Başbakan, bu kapsamda Kraliyet Soruşturma Komisyonu kurulduğunu ve COVID-19 ile mücadelenin soruşturulacağını aktardı.

Hükümetin COVID-19'la mücadelesinde hangi önlemlerin işe yaradığını ayrıntılarıyla açıklamanın gelecekteki salgınlar için kritik önemde olduğuna dikkati çeken Ardern, "COVID-19'u yönetecek bir kural kitabımız yoktu ancak ülke olarak olağanüstü bir şekilde birleşerek hayatları ve geçim kaynaklarını kurtardık." dedi.

Yeni Zelanda'nın Kraliyet Soruşturma Komisyonu, Avustralya'da epidemiyolog olarak görev yapan Tony Blakely tarafından yönetilecek.

Komisyona, araştırma yapmak ve kapsamlı rapor hazırlamak için yıl başından itibaren 17 ay süre tanınacak.

Soruşturma kapsamında, Yeni Zelanda'nın virüsü tamamen yok etmeye çalışmak için başlangıçta katı tedbirler uygulayarak doğru yaklaşımı benimseyip benimsemediği de incelenecek.