Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'da isyancıların büyük çoğunluğu cepheden çekildi
[Fotograf: Reuters]
Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı birliklerin yüzde 65'i varılan anlaşma neticesinde cepheden çekildi.
TPLF liderlerinden Tadesse Wereda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birliklerinin yüzde 65'inin cepheden çekildiğini duyurdu.
TPLF üyelerinin bir kısmının halen sahada olduğunu ve halka yardım ettiğini belirten Wereda, "Birliklerimiz yaya ya da araçlarla cephe hattından kamplara çekiliyor." dedi.
TPLF, 3 Kasım'dan itibaren silah bırakarak geri çekilmeye başlamıştı.
Addis Ababa hükümeti ile isyancı TPLF arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.
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