Avustralya’da İslam karşıtı saldırılar iki katına çıktı

İslamofobi Kayıt Merkezi tarafından Deakin ve Monash üniversiteleriyle birlikte hazırlanan beşinci Avustralya’da İslamofobi raporu, Ocak 2023 ile Aralık 2024 arasında 309 fiziksel saldırının yaşandığını belgeledi.

Bu rakam, önceki raporlama dönemine kıyasla 2,5 katlık bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, doğrulanan çevrimiçi nefret içerikli olayların sayısı da üç katına çıkarak 366’ya ulaştı.

Rapora göre, saldırıya uğrayanların dörtte üçünü kadınlar ve kız çocukları oluşturdu. Kadınların erkeklere kıyasla fiziksel saldırıya uğrama ihtimali yüzde 30 daha fazla.

İslamofobi Kayıt Merkezi İcra Direktörü Dr. Nora Amath, saldırıların cinsiyet temelli olduğunu belirterek “Mağdurların çoğu Müslüman kadınlardan, saldırganların ise erkeklerden oluşuyor. Bu çok açık ve endişe verici bir durum” dedi.

Alışveriş merkezinde saldırıya uğradı

Raporda, saldırıların pek çoğunun çocukların önünde gerçekleştiği ve bu durumun ciddi travmalara yol açtığı ifade edildi. Bir annenin, beş çocuğuyla birlikte alışveriş merkezindeki bir yemek alanında otururken saldırıya uğradığı aktarıldı.

Saldırganın “Kahrolsun Müslümanlar” diye bağırarak kadının kafasına yumruk attığı ve onu bayılttığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan kadının burun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Olayın ardından aile bireylerinin psikolojik destek aldığı ve korku nedeniyle dışarı çıkmaktan çekindikleri ifade edildi.

Başka bir olayda, bir adamın başörtülü bir kadına “O başörtüsünü başından koparıp seni öldüreceğim ve tecavüz edeceğim” diye bağırdığı belirtildi.

Bir caminin içine giren bir kişinin içeriyi dışkıyla kirlettiği de raporda yer aldı.

Saldırılar en çok New South Wales’te yaşandı

Saldırıların neredeyse yarısı, Avustralya’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan New South Wales eyaletinde meydana geldi.

Olayların büyük bir kısmı sokaklarda, araç park ederken veya sürüş sırasında gerçekleşti. Bunun yanı sıra, iş yerleri, okullar, alışveriş merkezleri, üniversiteler ve toplu taşıma araçları da saldırıların yoğun olarak yaşandığı yerler arasında.

Özellikle kadınların iş yerlerinde erkeklere kıyasla üç kat daha fazla İslamofobik saldırıya uğradığı belirtiliyor. Raporda, bu durumun Müslüman kadınların istihdamda zaten düşük olan oranını daha da olumsuz etkilediği vurgulandı.