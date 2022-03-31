Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Avustralya Savunma Kuvvetlerine bağlı olduğu ve aynı bölgeye gittiği belirtilen, içinde 5'er kişinin olduğu iki helikopterden biri, Melbourne kentinin kuzeyindeki Mount Disappointment bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Ormanlık alanda havadan yapılan çalışmalarda helikopterin düştüğü yer tespit edildi.

Helikopterdeki kişilerin sağlık durumları hakkında henüz açıklamada bulunulmadı.

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaşmaya çalışıyor.

Komuta merkezi kuruldu

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu da helikopterin Seymour kenti yakınlarındaki Puckapunyal askeri üssünden çok uzakta olmayan bir mesafedeki ormanlık alanda düştüğünü açıkladı.

Bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Whittlesea semti yakınlarındaki Mount Disappointment’ta olayla ilgili komuta merkezi kuruldu.