Victoria Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, Victoria eyaletinin Ulupna kasabasına gitmek üzere Melbourne kentinden havalanan iki helikopterden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Melbourne’un kuzeyindeki Mount Disappointment bölgesinde ormanlık alana düşen helikopterin enkazına havadan ulaşan kurtarma ekipleri, helikopterdekilerin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayda ölen 1'i kadın 5 kişinin iş seyahatinde olduklarını kaydeden Victoria Eyalet Polisi, helikopterin enkazının bulunduğu yere ulaşmak için iş makinalarıyla başlatılan yol açma çalışmalarının saatler içinde tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

Polis, helikopterin düşüş nedeninin Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu ekipleri tarafından araştırılacağını ifade etti.

İçinde 2’si personel 6 kişinin bulunduğu diğer helikopter ise Ulupna yakınlarındaki Mangalore Havalimanı'na güvenli şekilde indi.