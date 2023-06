Avustralya'da eski asker, Afganistan'da "savaş suçu işlediği" haberlerine açtığı davayı kaybetti

Avustralya'da yayın yapan ABC News'in haberine göre, 2018'de ülkedeki 3 gazetede çıkan haberlerde, eski asker Ben Roberts-Smith'in, Avustralya Özel Hava Alayı'nda görevliyken 2009-2012'de bulunduğu Afganistan'da "savaş suçları" işlediği belirtildi.

Hakkındaki iddiaları reddeden eski asker Roberts-Smith'in, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Nine Entertainment'ın bünyesindeki gazeteler The Age ve The Sydney Morning Herald ile şirketin 2019'a kadar bünyesinde olan The Canberra Times'ın yanı sıra 3 gazeteciye açtığı hakaret davasının karar duruşması yapıldı.

Hakim Anthony Besanko, gazetelerin Roberts-Smith'in birçok silahsız Afgan sivili öldürülmesinin dahil olduğu savaş suçlarına ilişkin "kilit iddiaların birçoğunu" ispat ettiğini belirtti.

Hakim Besanko, gazetelerin haberlerinde yer alan iddialarla ilgili gerçekleri mahkemeye sunduğunu ifade etti.

Bu arada, davada adı geçen araştırmacı gazetecilerin Nick McKenzie, Chris Masters ve David Wroe olduğu öğrenildi.

Davada 42 görgü tanığı dinlendi

Avustralya Uluslararası Adalet Merkezinden yapılan açıklamada, Federal Mahkemenin iddialara dair aralarında Afganistan'dan 3 kişinin de olduğu 42 görgü tanığını dinlediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 44 yaşındaki Roberts-Smith'in aile içi şiddet uygulamak ve meslektaşına zorbalık yapmakla da suçlandığına dikkat çekildi.

Mahkemenin bugün verdiği kararın, kamu yararına araştırmacı gazeteciliğin suçsuzluğunu kanıtladığı kaydedilen açıklamada, araştırmacı gazeteciliğin, Afganistan'daki Avustralya özel kuvvetleri mensuplarının savaş suçları işlediklerine dair onlarca iddiayı ortaya çıkardığı belirtildi.

4 cinayet işlediğine hükmedildi

Diğer yandan BBC'nin haberine göre dava, Avustralyalı güçler tarafından işlendiği belirtilen savaş suçlarının ele alınması yönüyle bir ilk olma özelliği taşıyor.

Mahkemede, 6 cinayet işlediği iddia edilen Roberts-Smith'in 4 cinayet işlediğine hükmedildi.

Ülkede verilen en yüksek askeri madalyanın sahibi olan ve 2013'te ordudan ayrılan Roberts-Smith, yerel basında "ülkenin en ünlü eski askeri" olarak gösteriliyor.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF), Afganistan'da görev yapan askerilerin savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturmuştu.

IGADF, Kasım 2020'de yayımladığı raporda, 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporda, bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için silah ve bomba yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere de ulaşıldığı açıklanmıştı.

Raporu kamuoyuna açıklayan Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, işlenen suçlar nedeniyle Afgan halkından özür dilemiş, suça karışan Özel Kuvvetler birliklerindeki tüm askerlerin madalya ve nişanlarının geri alınacağını bildirmişti.