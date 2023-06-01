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Dünya
AA 01.06.2023 16:17

Blinken, Kosova ve Sırbistan'ı eleştirdi, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hem Kosova hem Sırbistan'ın yanlış yönde hareket ettiğini belirterek, taraflara "gerilimi azaltma" çağrısı yaptı.

Blinken, Kosova ve Sırbistan'ı eleştirdi, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdı

Blinken, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının çok verimli geçtiğini aktaran Blinken, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi hazırlıklarının ele alındığını söyledi.

Bakan Blinken, müttefiklerin, Norveç'in dahil olmasının gündemde olduğu Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verme taahhüdü de dahil olmak üzere Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteği ilerletmeye odaklandığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İttifakı güçlendirme ve modernize etme, savunma yatırımlarını artırma, Karadeniz'in kuzeyindeki varlığı kuvvetlendirme, İsveç'in katılım sürecini tamamlama, siber savunma ve iklim güvenliği gibi zorluklarla baş etme, Asya-Pasifik'teki kilit ortaklarla koordinasyon gibi konuların gündemde olduğunu vurguladı.

Blinken, ABD'nin Norveç'in Tromso kentinde en kuzeydeki diplomatik misyonunu açmaya hazırlandığını da duyurdu.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlikle ilgili soruya Blinken, "Hem Kosova'nın hem de Sırbistan'ın yaptığı hareketler yanlış yönde. Çünkü aradığımız cevap gerilimi azaltmak, tek taraflı hareketlerden kaçınmak ve bu normalleşme sürecine geri dönmek. Her ikisine de gelecekte Avrupa Atlantik topluluğuyla bütünleşmeyi vaat eden şey budur." yanıtını verdi.

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Antony Blinken Kosova Sırbistan ABD
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