Japonya savunma alanında ABD ile işbirliğini artıracak

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Tokyo'ya gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ikili ve bölgesel ilişkilerin son durumunu ele aldı.

İki bakan, Çin'in artırdığı bölgesel nüfuzu ile Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerinin, Japonya'nın ulusal güvenliğine olası etkilerini görüştü.

Austin ve Hamada, Japonya'nın ulusal savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığının artırılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, iki bakan, hem Japonya-ABD hem de Japonya-ABD-Güney Kore savunma işbirliklerinin geliştirilmesinde fikir birliğine vardı.

Tokyo-Washington-Seul işbirliği

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Japonya Savunma Bakanı Hamada ile ABD'li mevkidaşı Austin ortak basın toplantısı düzenledi.

Hamada, bölgesel statükonun değiştirilmesi teşebbüslerine, Japonya'nın müttefiki ABD ile birlikte karşı duracağını söyledi.

Kuzey Kore'nin dünkü başarısız füze denemesine değinen Hamada, yeni denemelere karşı Tokyo-Washington-Seul işbirliğini de güçlendireceklerinin altını çizdi.