Rusya: Ukrayna ordusu Belgorod'a roketatar saldırısı düzenledi

Gladkov, Telegram kanalından, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Durumun "kötüleştiğini" söyleyen Vali Gladkov, "Şebekino kentinde gece gergin geçti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, şehrin merkezini ve etrafını 'Grad' çok namlulu roketatar sistemiyle vurdu. Saldırıda 5 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonucu bazı idari yapılarla binaların hasar gördüğünü aktaran Gladkov, sivillerin kentten tahliye edilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini bildirdi.

Belgorod bölgesine saldırılar

Rusya'nın Belgorod bölgesine yönelik zaman zaman topçular ve İHA'larla saldırı düzenleniyor.

Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini dün belirtmişti.

Geçen hafta da Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun bölgeye girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.

Saldırılar nedeniyle, bölgede geçici tahliye merkezi kurulmuştu.