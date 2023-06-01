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Dünya
AA 01.06.2023 14:42

İsrailli eski istihbaratçıdan "İran 3 ila 5 nükleer bomba üretebilecek uranyuma sahip" iddiası

İsrail’in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, İran’ın "3-5 atom bombası üretebilecek kadar" uranyuma sahip olduğunu ileri sürdü.

İsrailli eski istihbaratçıdan "İran 3 ila 5 nükleer bomba üretebilecek uranyuma sahip" iddiası
[Fotograf: AA]

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuşan Yadlin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yakın zamanda yayımladığı raporun "yeni bir şey içermediğini" belirterek, "İsrail tarafından bilindiğine göre, Tahran, 3 ila 5 nükleer bomba üretmeye yetecek kadar uranyuma sahip." dedi.

İsrail'in Suriye’deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarına değinen Yadlin, bu saldırıların, "İran'ın Suriye'de askeri olarak yerleşme çabalarını büyük ölçüde engellediğini" öne sürdü.

UAEA, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin her 3 ayda bir Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı son raporu dün açıklamıştı. Raporda, taraflar arasında anlaşmazlığa yol açan iki konunun çözüme kavuşturulduğu bilgisine yer verilmişti.

UAEA müfettişlerinin şubatta İran’ın Fordo Nükleer Tesisinde bulduğu yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları hakkında Tahran yönetiminin yaptığı açıklamayı Ajansın tutarlı bulduğu ve bu konuda başka bir sorun olmadığı belirtilen raporda, Abadeh kenti yakınlarında yer alan Marivan bölgesindeki bir tesiste yapay uranyuma ilişkin bulgulara yönelik incelemenin de Ajans uzmanları tarafından sonlandırıldığı kaydedilmişti.

İran’da Ajansa bildirilmeyen 3 noktada nükleer bulguların tespit edilmesi ve Tahran yönetiminin UAEA'ya istenilen düzeyde açıklama yapmaması, taraflar arasında uzun süredir anlaşmazlığa yol açıyordu.

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