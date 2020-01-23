Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mevcut koşullar nedeniyle Canberra Havalimanı kapatıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, havalimanına uçakların iniş ve kalkış yapamadığı kaydedildi.

Trafik polisinin Twitter paylaşımında, "Yangın hızlı hareket ediyor ve bölgede birçok yol kapandı. Lütfen bölgeden uzak durun." uyarısı yapıldı

Canberra'nın bazı banliyölerinde halka, yangından korunacak yer aramaları, bazı bölgelerde de derhal evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Canberra civarında dün başlayan yangının, şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kentteki koşulların bozulmasına yol açtığı, havalimanı yakınlarında bu sabah saatlerinde çıkan ikinci bir yangının "izle ve harekete geç" seviyesinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, Yeni Güney Galler eyaletinin Karlı Monaro bölgesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu uçaktaki 3 Amerikalının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: AA