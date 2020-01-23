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Afganistan'da eczaneye el bombası atıldıHaber Giriş:
Faryab vilayetinin merkezi Devlet Abad ilçesinde eczaneye düzenlenen el bombalı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Faryab İl Şura Vekili Abdul Ahad İlbek, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Devlet Abad merkezindeki bir eczaneye el bombalı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Saldırıda, eczane sahibinin yaşamını yitirdiğini ifade eden İlbek, ilaç almaya gelen 6 sivilin de yaralandığını söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: AfganistanSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 10:26