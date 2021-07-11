Avustralya basının, Yeni Güney Galler eyaletinde görevli sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin başkenti Sydney'de ailesiyle bir araya gelen 90'lı yaşlarındaki bir kadına, buradaki birinden COVID-19 bulaştı.

Yetkililer, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan yaşlı kadının dün tedavi gördüğü hastanede virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yeni Güney Galler'de 10 ayın ardından ilk kez birinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan yetkililer, eyalette halihazırda 52 kişinin virüs tedavisi gördüğünü kaydetti.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, yaptığı basın açıklamasında, günlük COVID-19 vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Berejiklian, salgınla ilgili durumun ilerleyen günlerde daha da kötüleşebileceğine dikkati çekti.

Akraba ve arkadaş ziyaretleriyle hastalığın yayıldığını söyleyen Berejiklian, eyalet sakinlerinden evlerinden ayrılmamalarını istedi.

"Aileler arasındaki yakın bağlar, halk sağlığı açısından zararlı"

NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, Sydney'in güneybatısında COVID-19 vakalarının arttığını açıkladı.

Chant, bu artışa aynı evde yaşayanların yakın etkileşimde olmasının neden olduğunu dile getirdi.

Çalışma hayatının büyük bir kısmını Sydney'in güneybatısında geçirdiğini söyleyen Chant, ailenin güçlü yönlerine değer verdiğini vurguladı.

Chant, ancak bu sefer aileler arasındaki bu yakın bağların halk sağlığı açısından oldukça zararlı olduğunun altını çizdi.

Sydney'de COVID-19'un Delta varyantının artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yeni Güney Galler'de toplamda 57 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya'da salgının başından bu yana 31 binden fazla COVID-19 vakası tespit edildi, 911 kişi hayatını kaybetti.