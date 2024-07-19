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Dünya
AA 19.07.2024 11:03

Avustralya'da bilgisayar sistemlerinde birçok sektörü etkileyen kesinti yaşanıyor

Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde, bankalar ve havacılık sektörünün de aralarında olduğu bazı kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesintinin meydana geldiği bildirildi.

Avustralya'da bilgisayar sistemlerinde birçok sektörü etkileyen kesinti yaşanıyor

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'teki habere göre, yayın kuruluşunun sistemleri de dahil olmak üzere, birçok sektördeki işletim sistemlerinde kesintiler oluştu.

Bu yüzden ulaştırma, bankacılık, ödeme cihazları, havalimanlarındaki check-in sistemleri, süpermarketlerdeki kasaların işletim sistemleri, benzin istasyonlarındaki pompalar ve diğer birçok alanda sistemlerde hata uyarısı alındığı ve sistemlerin kullanılamaz durumda olduğu kaydedildi.

Avustralya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, sorunun dünya genelinde meydana gelen bir kesintiden kaynaklanma olasılığı bulunduğu belirtildi. Sorunun çözümü için siber güvenlik kurumlarıyla ortak çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan Microsoft, çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırdığını açıkladı.

Uzmanlar, dünya genelindeki bilgisayar sistemlerini etkileyen sorunun Microsoft'un yaşadığı teknik problemlerden kaynakladığını değerlendiriyor.

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