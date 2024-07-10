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Dünya
AA 10.07.2024 11:37

Avustralya'da 12 yaşındaki kız çocuğuna saldıran timsah öldürüldü

Avustralya'nın Palumpa bölgesindeki bir derede 12 yaşındaki kız çocuğuna saldıran 4,2 metre uzunluğundaki timsah, yerel korucular tarafından vurularak öldürüldü.

Avustralya'da 12 yaşındaki kız çocuğuna saldıran timsah öldürüldü
[Fotograf: AP]

Kuzey Toprakları Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da derede yüzen 12 yaşındaki kıza saldırarak ölümüne neden olan tuzlu su timsahının yerinin tespit edildiği belirtildi.

Timsahın izin alınarak öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 4,2 metre uzunluğundaki timsahın kız çocuğuna saldırmasının büyük etki yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, yerel korucuların saldırgan timsahı ararken 2 timsah daha bulduğu ifade edilerek "Kıza saldıran timsahın bulunmasının aileyi biraz olsun rahatlatmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Palumpa bölgesindeki derede yüzerken timsah tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kızın cesedine ait parçalara 4 Temmuz'da ulaşılmıştı.

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