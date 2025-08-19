Açık 24ºC Ankara
AA 19.08.2025 10:21

Avustralya'da 100 milyon yıllık fosil inci bulundu

Avustralya'da araştırmacılar, 2019'da bulunan fosil incinin 100 milyon yıllık olduğunu doğruladı.

Avustralya'da 100 milyon yıllık fosil inci bulundu
[ABS News]

ABC News'in haberine göre, 2019'da, Queensland eyaletinin Richmond bölgesindeki Kronosaurus Korner Müzesi'nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olan turist, fosil inci buldu.

Müzenin denetiminde yapılan kazı etkinliğinde bulunan fosil inci, araştırmacılar tarafından süre incelendi.

Queensland Üniversitesinden Paleontolog Gregory Webb, yürüttükleri inceleme sonrası 2 santimetre genişliğinde, bilyeden biraz büyük fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İncelemenin ardından fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Avustralya Fosil
OKUMA LİSTESİ