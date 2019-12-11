Avustralya yangınlarla boğuşuyor: En az 2 bin koala öldü11 Aralık 2019 Çarşamba 05:10 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 05:12
Avustralya'da orman yangınları hala söndürülemedi. Ülkenin büyük bir kesiminde süren yangınlar sebebiyle binlerce koalanın öldüğü tahmin ediliyor.
Avustralya, ülkenin birçok noktasında yıkıma neden olan orman yangınlarıyla boğuşuyor.
Yeni Güney Galler eyaletinde 90 noktada yangınlar devam ediyor, bunların yarısı hala kontrol altına alınamadı, Sydney sahilleri kül tabakasıyla kaplandı.
"En az 2 bin koala öldü"
Doğa bilimcilerine göre, yangınlarda birçok canlı da öldü. En çok etkilenenlerse ülkenin sembol hayvanları koalalar.
Ülkenin kuzey sahilinde en az 2 bin koalanın öldüğü tahmin ediliyor.
2 milyon hektardan fazla alan kül oldu
Yaz mevsiminin yaşandığı ülkede son üç yıldır meydana gelen kuraklık nedeniyle kurumuş çalılarda çıkan yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetti. Toplam 2 milyon hektardan fazla alan kül oldu.
Kaynak: TRT Haber