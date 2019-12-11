Avustralya, ülkenin birçok noktasında yıkıma neden olan orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Yeni Güney Galler eyaletinde 90 noktada yangınlar devam ediyor, bunların yarısı hala kontrol altına alınamadı, Sydney sahilleri kül tabakasıyla kaplandı.

[Fotoğraf: Reuters]

"En az 2 bin koala öldü"

Doğa bilimcilerine göre, yangınlarda birçok canlı da öldü. En çok etkilenenlerse ülkenin sembol hayvanları koalalar.

Ülkenin kuzey sahilinde en az 2 bin koalanın öldüğü tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

2 milyon hektardan fazla alan kül oldu

Yaz mevsiminin yaşandığı ülkede son üç yıldır meydana gelen kuraklık nedeniyle kurumuş çalılarda çıkan yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetti. Toplam 2 milyon hektardan fazla alan kül oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaynak: TRT Haber