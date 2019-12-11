Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halkın güvenini kaybetmeye devam ediyor.

Sarı yeleklilerin taleplerine kayıtsız kalan ve son olarak emeklilik reformu tasarısıyla çalışanları karşısına alan Macron, ülkesinde eleştirilerin odağında yer alıyor. Bu durum yapılan kamuoyu yoklamalarına da yansıyor.

Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü IFOP’un gerçekleştirdiği anket, Macron’un popülaritesindeki hızlı düşüşü gözler önüne serdi.

Her 3 kişiden 2'si Macron için olumsuz görüş belirtti

Cumhurbaşkanı seçildiği 2017 yılı Mayıs ayında halkın yüzde 66 virgül 6'sının oyunu alan Macron'a güven rekor düşüşle yüzde 35’e kadar geriledi.

Araştırmaya katılan her 3 kişiden 2'si Macron için olumsuz görüş belirtti. Söz konusu anket emeklilik reformuna ilişkin tartışmaların başlamasından sonra yapıldı.

Katılımcıların yarısı, Macron'un Fransa'nın dış politikada doğru kararlar aldığına, ülkesinin çıkarlarını koruduğuna da inanmıyor.

Kaynak: TRT Haber