Fransa'da ateş düşmüyor: Protestolara devam kararı10 Aralık 2019 Salı 10:08 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 10:15
Fransa'da perşembe günü başlayan grevler hayatı felç etti. Sendikalar ise greve devam çağrısı yaptı. Öğretmenler, doktorlar ve diğer kamu çalışanları bugün yine sokaklarda olacak.
Fransa'da geçen hafta perşembe günü başlayan grevin ardından hükümetle sendika arasındaki görüşmelerden uzlaşı çıkmadı. Sendikalardan greve devam çağrısı geldi.
Bugün yeniden sokağa çıkacak göstericiler, Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto edecek.
Bugün ayrıca, Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron başkanlığında reform paketine ilişkin bir toplantı yapılacak.
Dün grev nedeniyle pek çok kentte toplu ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı.
Başkent Paris'te 10 metro hattı çalışmadı.
İşlerine yetişmek isteyen Fransızlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Paris'te toplu ulaşım sağlayan otobüs ve tramvayların ancak yarısı trafiğe çıktı.
Fransa bağlantılı trenlerin ise yüzde 20'si sefer düzenledi.
Kaynak: TRT Haber, Reuters, AP