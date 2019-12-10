Dünya

Fransa'da ateş düşmüyor: Protestolara devam kararı

10 Aralık 2019 Salı 10:08 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 10:15

Fransa'da perşembe günü başlayan grevler hayatı felç etti. Sendikalar ise greve devam çağrısı yaptı. Öğretmenler, doktorlar ve diğer kamu çalışanları bugün yine sokaklarda olacak.

[Fotoğraf: AP]