Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin bitiminde düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya doğal gaz fiyatında yüzde 25 indirime gitmeye hazır olduğunu açıkladı.

Sanayi işletmelerinin doğal gazda indirim talep ettiklerini belirten Putin, "Çocukluğumuzdaki tekerlemeyi hatırlayın: 'Bizim evde gaz var. Ya sizde?' Sizde de var ve bundan sonra da olacak. Eğer ortak ve adil bir çalışma üzerinde anlaşabilirsek şimdikinden çok daha ucuz da olabilir. Bugün nihai tüketicinin aldığı fiyatın yüzde 25 altında olabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, zirvede Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden transit geçişine yönelik anlaşmayla ilgili de müzakerede bulunulduğunu, ancak fiyat ve diğer ayrıntıların ilerleyen görüşmelerde ele alınacağını açıkladı.

Kaynak: DHA