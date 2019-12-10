Japonya’daki Osaka Havaalanı'nda yaşanan güvenlik ihmali, kısa süreli paniğe neden oldu.

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, özel bir güvenlik firması adına havayolu şirketinin güvenlik kontrollerini gerçekleştiren bir güvenlik görevlisi, yolcunun çantasında bulduğu küçük bıçağa el koydu.

Ancak görevli, yolcunun diğer el bagajıyla birlikte, bulduğu bıçağı da yanlışlıkla yolcuya iade etti. Yolcunun güvenlik noktasını terk etmesiyle fark edilen hata nedeniyle, Japonya'nın Fukuoka kentine gerçekleştirilen uçuşun birkaç dakika geciktiği açıklandı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, son üç ay içinde beşinci güvenlik kontrolü hatasının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu güvenlik şirketi tarafından gerçekleştirilen güvenlik taramalarında, Eylül-Kasım ayları arasında da dört hata yapıldığı kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA