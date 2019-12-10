İngiltere'nin Brexit sınavı: Kalmalı mıyım, gitmeli miyim?10 Aralık 2019 Salı 09:20 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 11:09
Brexit krizi, İngiltere'yi erken genel seçime götürüyor. Sandıklar, 12 Aralık'ta kurulacak. Peki ülkede yaşayan AB vatandaşları ne düşünüyor? Ülkeyi terk etmek gibi bir düşünceleri var mı? Yanıtları, son anket sonuçlarında aradık.
İngiltere’nin en önemli sorunlarından biri Brexit süreci.
Yani ülkenin Avrupa Birliği’nden çıkışı...
Bu süreç 2 başbakanın kariyerine mal oldu.
Theresa May, Brexit referandumunun ardından istifa eden David Cameron'dan sonra, Brexit sürecinin kurbanı ikinci başbakandı.
Mevcut Başbakan Boris Johnson’ın da huzurlu günler geçirdiği söylenemez.
Zira İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimin baş gündem maddesi de Brexit krizi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği ile Brexit anlaşmasına varmasının 1’inci yılı, geçen kasım ayında doldu. Ülke, AB referandumunda alınan kararın yarattığı krizi, erken genel seçimle çözmeye hazırlanıyor. Tabii çözebilirse...
Johnson ülkeyi erken seçime götürdü
Eski Başbakan Theresa May’in 25 Kasım 2018'de AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 3 kez reddedildi. May’i istifaya sürükleyen sürecin sonunda, ülkeyi AB’den ayırma kampanyasının ön safında yer alan Boris Johnson, temmuz ayında Başbakanlık koltuğuna oturdu.
Johnson, parlamentodaki dengeleri değiştirmedikçe Brexit krizine çözüm getirilemeyeceğinin netleşmesi üzerine, ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı.
Peki İngiltere’de yaşayanlar ne düşünüyor?
İstatistik portalı Statista, İngiltere’de yaşayan 542 AB vatandaşıyla geçen kasım ayında çevrim içi bir anket yaptı.
Onlara sorduğu sorulardan biri de şuydu:
"Brexit nedeniyle İngiltere'den ayrılmayı düşündünüz mü?"
AB vatandaşlarının yüzde 39’u, Brexit referandumundan bu yana İngiltere’den ayrılmayı düşünüyor.
Ankete katılanların yüzde 55’i ise, Brexit'ten sonraki planlarının ne olduğuna karar verip vermedikleriyle ilgili soruya, “Kararsızım” yanıtını verdi.
Ekonomideki belirsizliği en büyük endişe kaynağı olarak belirterek, yüzde 57'lik bir kesim meslekleri veya kariyerleri için endişe ettiklerini söyledi. Yüzde 55 ise yaşam masraflarının artmasından korkuyor.
Diğer önemli nedenlere gelince...
Bir grup, Brexit oylamasından bu yana gördükleri muameleden rahatsız. Yüzde 51'i kendini tatsız hissediyor ve yüzde 50'si, İngiltere vatandaşlarının AB vatandaşlarına yönelik tutumunun ayrılma düşüncesine doğrudan katkıda bulunduğunu söylüyor.
Ülkenin yarıdan fazlası bu yıl Brexit’i en önemli sorun olarak gördü
Son verilere göre, yaklaşık 66 milyon nüfuslu Birleşik Krallık’ta, Brexit’i 2019’da İngiltere’nin karşılaştığı en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 53.
2019’un ekim ayı itibarıyla anlaşmasız Brexit’e destek verenler yüzde 34’lük bir kesimi oluşturuyor.
İkinci bir Brexit referandumu olması gerektiğini düşünen İngiliz yetişkinlerin payı ise yüzde 42.
Kaynak: Statista, TRT Haber
Grafik: Bedra Nur Aygün