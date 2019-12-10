İngiltere’nin en önemli sorunlarından biri Brexit süreci.

Yani ülkenin Avrupa Birliği’nden çıkışı...

Bu süreç 2 başbakanın kariyerine mal oldu.

Theresa May, Brexit referandumunun ardından istifa eden David Cameron'dan sonra, Brexit sürecinin kurbanı ikinci başbakandı.

[Theresa May, Brexit sürecinin kurbanı ikinci başbakan oldu. Fotoğraf: Getty]

Mevcut Başbakan Boris Johnson’ın da huzurlu günler geçirdiği söylenemez.

Zira İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimin baş gündem maddesi de Brexit krizi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği ile Brexit anlaşmasına varmasının 1’inci yılı, geçen kasım ayında doldu. Ülke, AB referandumunda alınan kararın yarattığı krizi, erken genel seçimle çözmeye hazırlanıyor. Tabii çözebilirse...

Johnson ülkeyi erken seçime götürdü

Eski Başbakan Theresa May’in 25 Kasım 2018'de AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 3 kez reddedildi. May’i istifaya sürükleyen sürecin sonunda, ülkeyi AB’den ayırma kampanyasının ön safında yer alan Boris Johnson, temmuz ayında Başbakanlık koltuğuna oturdu.

Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de ülkeyi AB’den ayırmayı vadeden Johnson, bu amaç için Brüksel’le yoğun bir müzakereye girişti ve anlaşmada bazı değişiklikler elde etmeyi başardı. Ancak muhalefet partileri ile kendi partisi içindeki muhalif milletvekilleri, Brexit tarihini bir kez daha erteletti.

Johnson, parlamentodaki dengeleri değiştirmedikçe Brexit krizine çözüm getirilemeyeceğinin netleşmesi üzerine, ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı.

Peki İngiltere’de yaşayanlar ne düşünüyor?

İstatistik portalı Statista, İngiltere’de yaşayan 542 AB vatandaşıyla geçen kasım ayında çevrim içi bir anket yaptı.

Onlara sorduğu sorulardan biri de şuydu:

"Brexit nedeniyle İngiltere'den ayrılmayı düşündünüz mü?"

AB vatandaşlarının yüzde 39’u, Brexit referandumundan bu yana İngiltere’den ayrılmayı düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 55’i ise, Brexit'ten sonraki planlarının ne olduğuna karar verip vermedikleriyle ilgili soruya, “Kararsızım” yanıtını verdi.

Ekonomideki belirsizliği en büyük endişe kaynağı olarak belirterek, yüzde 57'lik bir kesim meslekleri veya kariyerleri için endişe ettiklerini söyledi. Yüzde 55 ise yaşam masraflarının artmasından korkuyor.

[Brexit karşıtı göstericilerin Londra'daki bir protesto gösterisinden. 5 Kasım 2019. Fotoğraf: Getty]

Diğer önemli nedenlere gelince...

Bir grup, Brexit oylamasından bu yana gördükleri muameleden rahatsız. Yüzde 51'i kendini tatsız hissediyor ve yüzde 50'si, İngiltere vatandaşlarının AB vatandaşlarına yönelik tutumunun ayrılma düşüncesine doğrudan katkıda bulunduğunu söylüyor.

Ülkenin yarıdan fazlası bu yıl Brexit’i en önemli sorun olarak gördü

Son verilere göre, yaklaşık 66 milyon nüfuslu Birleşik Krallık’ta, Brexit’i 2019’da İngiltere’nin karşılaştığı en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 53.

2019’un ekim ayı itibarıyla anlaşmasız Brexit’e destek verenler yüzde 34’lük bir kesimi oluşturuyor.

İkinci bir Brexit referandumu olması gerektiğini düşünen İngiliz yetişkinlerin payı ise yüzde 42.

Kaynak: Statista, TRT Haber

Grafik: Bedra Nur Aygün