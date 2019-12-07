İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınmamış 111 yangın devam ediyor ve yangınlardan 2'si acil durum oluştururken 4'ü için de 'tehlike' uyarısı yapıldı. Yangınlara 2 bin 200'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği belirtildi.

Öte yandan, Yengo ve Dharug Ulusal Parklarındaki yangınların Mangrove Mountain'a ve Lower Mangrove'a doğru ilerlediği ve şiddetli rüzgardan dolayı yangınların olduğu noktalara yakın bölgelerin dumandan etkilendiği duyuruldu. Ayrıca, ilerleyen günlerde rüzgarlı havanın devam edeceğinin beklendiği açıklandı.

400 ev yandı

Ülkede kasım ayından bu yana en az 6 kişinin ölümüne, 400 evin de kül olmasına neden olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Yetkililer, Yeni Güney Galler, Victoria, Güney Avustralya ve Queensland eyaletlerindeki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Şiddetli dumandan Sydney kentinin de etkilendiği bildirildi.

Kaynak: DHA, AA