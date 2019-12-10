Dünya
Avustralya’da yangınlar devam ediyor10 Aralık 2019 Salı 14:19 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 14:24
Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor. Eyaletin bazı bölgelerinde "acil durum" çağrısı yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, NSW eyaletinde Blue Mountains Ulusal Parkı ve Kanangra-Boyd Ulusal Parkı arasındaki bölgede bulunan Katoomba şehrinde yangın sürüyor.
İtfaiye ekipleri yangının Megalong Vadisi’ne ilerlememesi için müdahalede bulunuyor.
Bölgedeki Narrow Neck ve Glenraphael yolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Öte yandan yangının sürdüğü eyaletin Wollondilly bölgesinde "dikkatli olun" çağrısı yapılırken, Yengo Ulusal Parkı civarında bulunan Putty yolu yakınındaki bölgede ise "acil durum" çağrısı yapıldı.
Kaynak: DHA
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