Dünya

Avustralya’da yangınlar devam ediyor

10 Aralık 2019 Salı 14:19 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 14:24

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor. Eyaletin bazı bölgelerinde "acil durum" çağrısı yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]