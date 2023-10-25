Avustralya, Ukrayna'ya 20 milyon dolarlık ek askeri yardım sağladı

Avustralya Başbakanlık Ofisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere Ukrayna'ya 20 milyon dolar değerinde yerli üretim askeri ekipman gönderdiklerini açıkladı.

Ek yardım paketinde, Avustralya savunma sanayisi firmaları DroneShield, Micro-X, Minelab ve SPEE3D üretimi taşınabilir röntgen cihazları, 3 boyutlu metal yazıcılar, anti-dron sistemleri ve mayın temizleme ekipmanlarının bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu yardımla Avustralya'nın, 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın başından bu yana Ukrayna'ya yardımları toplam 910 milyon dolara ulaştı.

Ayrıca Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, Ukrayna'ya insani ve askeri yardım ulaştırma hattının korunması amacıyla çok uluslu çabalar kapsamında E-7A Wedgetail tipi uçağın 100 civarı Avustralya Savunma Kuvvetleri personeli ile 6 aylığına Almanya'ya vardığını belirtti.

Söz konusu hava aracı ile Avustralya Savunma Kuvvetleri personelinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil olmayacağı, Rus, Belarus ve Ukrayna hava sahalarına de girmeyeceği bildirildi.