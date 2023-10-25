Kuveyt: Gazze'de aç bırakmanın silah olarak kullanılması engellensin

Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ndeki (FAO) daimi temsilcisi Yusuf Cehıl, FAO'nun alt komitelerinden "Dünya Gıda Güvenliği"nin yıllık toplantısına katıldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, FAO'nun Roma'daki merkezinde düzenlenen toplantıda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına uyguladığı abluka ve aç bırakma durumu ele alındı.

Toplantıda, Dünya Gıda Güvenliği Komitesine üye ülkelere "FAO sözleşmesi uyarınca ayrımcılık yapılmaksızın herkesin gıda hakkını desteklemeleri" çağrısı yapan Cehıl, Kuveyt olarak "Filistin halkının aç bırakılmasının silah olarak kullanılmaması" çağrısında bulunduklarını vurguladı.

Cehıl, üye devletler ile uluslararası toplumdan, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gıda ve insani yardım dağıtımının hızlandırılmasını, bölgedeki şiddetli gıda ve su kıtlığına karşı acil çözümler aranmasını istedi. ​​​​​​​

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 41 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.