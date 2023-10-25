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Dünya
AA 25.10.2023 11:40

ABD'de 2 özel jet çarpıştı: Bazı uçuşlar iptal edildi

ABD'nin Houston şehrindeki William P. Hobby Havalimanı'nda 2 özel jetin pistte çarpışması nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi bazıları ise ertelendi.

ABD'de 2 özel jet çarpıştı: Bazı uçuşlar iptal edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

ABD'li yetkililer, William P. Hobby Havalimanı'nda yerel saatle 05.30'da izinsiz piste çıkan özel jet ile piste inen bir başka özel jetin kanatlarının çarpıştığını açıkladı.

Kazada ölü ya da yaralı olmadığını açıklayan yetkililer, yangın riskinin de bulunmadığını belirtti.

Çarpışmanın ardından ekiplerin gerekli çalışmayı yapabilmesi için 11 uçuşun ertelendiği, 4'ünün de iptal edildiği duyuruldu.

Havalimanından yapılan açıklamada, "Kazanın yol açtığı hasar nedeniyle, havalimanı bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı." denildi.

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