Açık 34.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.08.2023 12:50

Avustralya semalarındaki parlak ışığın Rus roketinin kalıntısı olduğu tahmin ediliyor

Avustralyalı yetkililer, ülkenin bazı bölgelerinde gökyüzünde beliren parlak ışığın atmosfere yeniden giren Rus roketinin kalıntılarından kaynaklanıyor olabileceğini duyurdu.

Avustralya semalarındaki parlak ışığın Rus roketinin kalıntısı olduğu tahmin ediliyor
[Fotograf: Reuters]

ABC News haberine göre, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde birçok kişi parlak bir ışığın gökyüzünde alev gibi görünen iz bıraktığını bildirdi.

Avustralya Uzay Ajansı açıklamasında, "Melbourne semalarında gece boyunca görülen ışık parlamaları, muhtemelen Dünya atmosferine yeniden giren Rus Soyuz-2 roketinin kalıntılarıydı." ifadelerine yer verildi.

Cismin meteor değil insan yapımı olduğunun tahmin edildiğini belirten Ajans, Rus yetkililerin fırlatma hakkında bilgi verdiğini ve roket kalıntılarının Tazmanya'nın güneydoğu kıyısındaki atmosfere yeniden girmesinin beklendiğini açıkladı.

Ajans, roketin atmosfere yeniden girmesinin sonuçlarının izleneceğini kaydetti.

Swinburne Üniversitesi'nden Astronom Alan Duffy, uzun süre parlaklığını korumasının cismin büyüklüğünü gösterdiğini ve birkaç ton ağırlığında olabileceğini söyledi.

Geoscience Australia da Melbourne'un kuzeybatısında gece yarısında sismik aktivite kaydedildiğini belirtti.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Nijer'de cunta yeni başbakan atadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:02
ABD’de federal yargıç, Trump'ın Jean Carroll’a açtığı karşı hakaret davasını reddetti
14:01
TMO silosundaki patlamayla ilgili inceleme sürüyor
13:58
Kronik can sıkıntısı 'ennui' için profesyonel destek büyük önem taşıyor
13:54
Yatay geçişte son gün 11 Ağustos
13:45
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu
13:54
Antalya'nın kültürel zenginliği "Barak kilimi" turizmle buluşacak
Akademisyenlerin 1970'li yıllarda topladığı balıklar müzede sergilenecek
Akademisyenlerin 1970'li yıllarda topladığı balıklar müzede sergilenecek
FOTO FOKUS
Bursa'da şiddetli rüzgar: Deniz taştı, tekneler savruldu
Bursa'da şiddetli rüzgar: Deniz taştı, tekneler savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ