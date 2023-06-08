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Dünya
BBC 08.06.2023 08:43

Avustralya, Nazi sembollerine ulusal yasak getirecek

Avustralya, aşırı sağcı gruplara baskı yapmak amacıyla Nazi sembollerine ulusal bir yasak getireceğini duyurdu.

Avustralya, Nazi sembollerine ulusal yasak getirecek

Gamalı haç veya SS sembollerinin halka açık şekilde sergilenmesi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Ancak yeni yasalar Nazi selamını kapsamıyor.

Hükümet, Nazi sembollerinin birçok eyalette zaten yasaklanmış olduğunu, ancak bu kararla hiçbir yerde izin verilmeyeceği anlamına geldiğini söylüyor.

Hareket, son aylarda ülkede aşırı sağ faaliyetlerin yeniden canlanmasının ardından geldi.

Mart ayında, Melbourne'da düzenlenen bir mitingde bir grup neo-Nazi ortaya çıktı ve Victoria Parlamentosu'nun merdivenlerinde Nazi selamı verdi.

Yeni yasayı açıklayan Başsavcı Mark Dreyfus, "Avustralya'da Holokost'un dehşetini yücelten sembollere yer yok" dedi.

Artık insanların Nazileri ve onların şeytani ideolojisini yücelten eşyaların teşhirinden ve satışından kar elde etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Dreyfus yaptığı açıklamada, yasağın bayrakların, kollukların, tişörtlerin, nişanların ticaretini ve halka teşhirini ve Nazi ideolojisini destekleyen sembollerin internette yayınlanmasını kapsadığını söyledi.

Bununla birlikte, Nazi gamalı haçının ve SS sembollerinin akademik, eğitimsel, sanatsal, edebi, gazetecilik veya bilimsel amaçlarla halka açık olarak sergilenmesine izin verilecek.

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Avustralya Neo-Nazi
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