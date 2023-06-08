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Dünya
AA 08.06.2023 07:59

Japonya'da 4 Çin vatandaşı, yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığından tutuklandı

Japonya'da, 4 Çin vatandaşının yaklaşık 700 kilogram yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

Japonya'da 4 Çin vatandaşı, yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığından tutuklandı

Resmi Kyodo ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tokyo Limanına demirleyen yük gemisinde arama yapıldı.

Başkent Tokyo Gümrük yetkilileri, arama yapılan yük gemisindeki 7 konteynerde yaklaşık 700 kilogram yasa dışı uyarıcı madde ele geçirdi.

Emniyet güçleri, yasa dışı uyarıcı madde kaçakçılığı şüphesiyle, Yokohama ve Kawasaki bölgelerinde yaşları 35 ila 51 arasında değişen 4 Çin vatandaşını tutukladı.

Ele geçirilen uyarıcı maddenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı olduğu kaydedildi.

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