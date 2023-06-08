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Dünya
Korea Times 08.06.2023 07:29

Yürüyen merdiven ters çalıştı, 14 kişi ağır yaralandı

Güney Kore'de başkent Seul'ün güneyindeki Bundang'daki bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin hızla ters yönde hareket etmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Polis ve itfaiye yetkililerine göre, kaza sabah 08:20 civarında Bundang Hattı üzerindeki Sunae İstasyonunun ikinci çıkışında meydana geldi.

Yukarı çıkan yürüyen merdiven birden hızla geri dönüp aşağı inmesi nedeniyle üzerindeki insanlar düştü.

Sırtlarından ve bacaklarından ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Hafif yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

Polis kazanın kesin nedenini araştırıyor.

Ancak yürüyen merdivenin manuel çalıştırma sistemini kullanan birinin yönünü tersine çevirme ihtimalinin çok düşük olduğu açıklandı.

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