Yürüyen merdiven ters çalıştı, 14 kişi ağır yaralandı

Polis ve itfaiye yetkililerine göre, kaza sabah 08:20 civarında Bundang Hattı üzerindeki Sunae İstasyonunun ikinci çıkışında meydana geldi.
Yukarı çıkan yürüyen merdiven birden hızla geri dönüp aşağı inmesi nedeniyle üzerindeki insanlar düştü.
Sırtlarından ve bacaklarından ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Hafif yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.
Polis kazanın kesin nedenini araştırıyor.
Ancak yürüyen merdivenin manuel çalıştırma sistemini kullanan birinin yönünü tersine çevirme ihtimalinin çok düşük olduğu açıklandı.