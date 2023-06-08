Yürüyen merdiven ters çalıştı, 14 kişi ağır yaralandı

Polis ve itfaiye yetkililerine göre, kaza sabah 08:20 civarında Bundang Hattı üzerindeki Sunae İstasyonunun ikinci çıkışında meydana geldi.

Yukarı çıkan yürüyen merdiven birden hızla geri dönüp aşağı inmesi nedeniyle üzerindeki insanlar düştü.

Sırtlarından ve bacaklarından ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Hafif yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

Polis kazanın kesin nedenini araştırıyor.

Ancak yürüyen merdivenin manuel çalıştırma sistemini kullanan birinin yönünü tersine çevirme ihtimalinin çok düşük olduğu açıklandı.