Eyalet hükûmetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 1247, Yeni Güney Galler (NSW) 309, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 13 ve Queensland’da 3 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya’da virüse yakanlarının sayısı 175 bin 846’ya yükseldi.

Diğer eyaletlerde yeni vaka ve virüsten can kaybı yaşanmazken Victoria’da 9, NSW’de 4 kişinin COVID-19’dan ölmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 1782’ye çıktı.

COVID-19’dan ölen 1782 Avustralyalıdan 1152’si Victoria’da, 584’ü NSW’de, 13’ü Tazmanya’da, 13’ü ACT’de, 9’u Batı Avustralya, 7’si Queensland, 4’ü Güney Avustralya’da hayatını kaybetti.

Halen 22 bin 410 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 211'i yoğun bakımda olmak üzere 1064 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.