Dünya
AA 14.10.2025 09:58

Avustralya Başbakanı ve Donald Trump Jr'ın kişisel numaraları bir internet sitesinde yayımlandı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın özel telefon numaralarının, ABD merkezli bir internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.

Avustralya Başbakanı ve Donald Trump Jr'ın kişisel numaraları bir internet sitesinde yayımlandı

Etik gerekçelerle sitenin adının çıkmasının BBC'nin haberine göre, söz konusu site, internetten topladığı verileri yapay zeka yoluyla derleyerek dünya çapındaki kişilerin iletişimini paylaşıyor.

Albanese'nin ofisi, bilgilerden haberdar olduğunu ve yerel makamların olaylarını incelediğini açıkladı.

Avustralya'da ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Sussan Ley'in sözcüsü, Ley'in özel numarasının da sitede yayımlandığını belirterek, "Bu durum, açıkça endişe verenler. Bilgilerin kadınlar için talepte bulunduğunu" belirtti. tasarruf kullanıldı.

ABD merkezli sitenin, yüz binlerce profesyonele ait iletişimin üstesinden gelmeyi ve genellikle işe alım üyeleri ile satış temsilcileri tarafından ticari olarak öne çıktı.

BBC, Albanese'nin halihazırda kullandığı özel bir numaranın ve Donald Trump Jr'a ait bir hatta ait numaranın sitesinde doğruladı.

Platformun internet sitesinde, kullanıcıların sınırsız sayıda iletişim bilgisine ücretsiz erişilebildiği, daha fazla veri için izinsiz kayıt seçeneği sunulduğu bilgiler paylaşılıyor.

Ayrıca sitede, kişisel verilerinin ölenlerini isteyenlerin doldurabileceği bir talep formülü, bulunduğu gün yer almaktadır.

Avustralya Donald Trump Siber Saldırı
