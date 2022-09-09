Batı ve Rusya arasındaki enerji krizi yaptırımlardan dolayı derinleşiyor. Avrupa, tarihinin en zor sınavını veriyor.

Rusya’dan tedarik edilen doğal gazın giderek kısılması yeni krizleri tetikliyor.

Rusya, yaptırımlar karşısında enerji hamlelerini daha güçlü kullanmaya başladı. Çetin bir kışı bekleyen Batılı ülkeler, Rusya'nın doğal gaz resti karşında yeni çıkış yolları arıyor. Görünen o ki; Rusya’nın soğuk yüzü Batılı ülkelerin içini şimdiden titretiyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’un "Uzun bir kış olacak" temasıyla reklam filmi yayınladığı iddia edildi.

Avrupa Birliği bayrağının da yer aldığı reklamda kışın Avrupa için zorlu geçeceği öne sürüldü.

Putin Batı'yı sorumlu tuttu

Rusya, doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Son türbin arızalı şu an, bir sızıntı var. Bize bir türbin verin, Kuzey Akım 1'i yarın açalım. Hiçbir şey vermiyorlar, gazı silah olarak kullandığımızı söylüyorlar. Yaptırımlarla kendilerini çıkmaza sokanlar onlar." açıklamasını yapmıştı.

Avrupa ise Moskova’nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığı iddiasında israrcı…

Rusya’nın doğalgazı kesmesiyle Avrupa’da fiyatlar tavan yaptı.

Hükümetler, krize yönelik bir dizi önlem alıyor. Kış mevsimini nasıl atlatacağını düşünen Avrupalı ise endişeli.

Batı Avrupa'da krizden en kötü etkilenen ülkelerden biri İngiltere.

Hane halkı için enerji maliyeti tavan fiyatının yıl sonuna kadar yüzde 80 artacağı bekleniyor.

"Bu kış çok insan üşüyecek"

Halk, yüksek doğal gaz ve elektrik faturaları için bir çözüm bekliyor.

Halktan bir kişi, “Daha fazla insan daha zor bir şekilde etkilenebilir. Yani evet, gerçekten endişeleniyorum. Aşırı bir faturamız olduğu için gerginim hem ben hem de karım iyi çalışıyoruz. Ancak faturaya baktığımda vay canına, bu çok fazla dedim. Tavan fiyat birkaç hafta içinde tekrar yükselirse, birçok insanın bunu nasıl ödeyebileceğini bilmiyorum.” dedi.

Bir başka kişi ise, “Buna bir çözüm bulmalıyız. Bu şekilde devam ettiremeyeceğiz. Sanırım uzun zaman alacak ve çok fazla sıkıntı olacak. Bu kış birçok insan üşüyecek. Ve bazıları beslenme konusunda da zorlanabilir. Bir çözüm bulmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Almanya sert kışa hazırlanıyor

Doğal gazda büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya da sert bir kışa hazırlanıyor.

Bir yandan doğalgaz depolarını hızla doldurmak isteyen ülke, diğer yandan enerjide tasarruf için eylem planını hayata geçiriyor.

Enerji krizini aşmaya çalışan hükümet, 65 milyar euroluk destek paketi açıkladı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere olağanüstü toplantı yaptı.

Batılı ülkelerin bu çıkmazdan kurtulmak için aldığı önlemler, tasarruf çağrıları ve enerji anlaşmaları sürüyor.

Kıtanın enerji krizini nasıl aşacağı ise dünyanın gündeminde.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş