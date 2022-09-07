Mersin'de orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor: 30 ev boşaltıldı

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Leyen, Rusya'nın doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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