Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Komisyonu Başkanı: Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." açıklamasını yaptı.
Leyen, Rusya'nın doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ettiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceklerini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Avrupa Birliği Doğalgaz Rusya Son Dakika
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