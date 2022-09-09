Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB enerji bakanlarından Rus gazına tavan fiyat teklifi
AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.
AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.
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