Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kraliçe II. Elizabeth onuruna ülke genelinde top atışları yapıldı
[Fotograf: AFP]
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere Parlamentosu'nda özel oturum düzenlendi. Ardından Kraliçe II. Elizabeth için ülkenin farklı noktalarından 96 pare top atışı gerçekleştirildi.
Ülkenin farklı kentlerinde II. Elizabeth onuruna törenler düzenlenirken başkent Londra'daki top atışı Hyde Park'ta gerçekleşti.
Hyde Park'ta yapılan törende II. Elizabeth'in yaşadığı yıl sayısını temsilen 96 pare top atıldı.
On binlerce kişinin izlediği törende atlı askeri geçit de düzenlendi.
Öte yandan Edinburg, Stirling, Woolwich, Cardiff, Belfast, Plymouth, Dover ve York gibi kentlerde de top atışı törenleri düzenlendi.
Etiketler: İkinci Elizabeth İngiltere
Son Haberler
- 16:58
- 16:59
- 16:51
- 16:42
- 16:38
Sıradaki Haber
ABD: Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz