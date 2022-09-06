Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko'nun sosyal medyadan yaptığı bir paylaşıma göre, Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım’dan gaz akışının durdurulması sonrası dikkati çeken bir reklam yayınladı.

Garaşçenko, Gazprom'un bu reklamda “Uzun bir kış olacak” sloganını kullandığını iddia etti. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) bayrağının da yer aldığı reklamda kışın Avrupa için zorlu geçeceği öne sürüldü.

Garaşçenko paylaşımında, "Gerçekten binlerce Ukraynalıyı öldürebileceklerini, başka bir ülkenin topraklarını ele geçirebileceklerini ve Avrupa'nın gaz şantajından korkarak başka yöne bakacağını mı düşünüyorlar?" ifadelerini kullandı.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2022

Bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, Gazprom'un reklam videosu olduğu iddia edilen videoyu paylaştı ve "kışın Avrupa için zorlu geçeceği" yorumunu yaptı.

"Avrupa'ya gaz akışı durduruldu"

Rus enerji şirketi Gazprom'dan cuma günü yapılan açıklamaya göre, Avrupa'ya gaz akışı "belirsiz bir süreliğin" durdurulmuştu.

Açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtildi.

Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiğinin altı çizildi.

Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı hızla azalıyor

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı duyurulmuştu.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.