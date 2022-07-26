AB, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.

Birlik planına ilk itiraz, Yunanistan'dan geldi.

"Teklif kabul edilemez"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, AB ülkelerinden talep edilen yüzde 15'lik doğalgaz tasarrufunun, son beş yılın tüketim miktarlarının ortalaması üzerinden hesaplandığını söyledi.

Bu önerinin Yunanistan için kabul edilemez olduğunu ifade eden İkonumu, "Zira bu, ülkemiz için aslında (doğalgaz tüketiminde) yüzde 24'lük bir azalış anlamına geliyor. Yunanistan, yarın bu önerinin değiştirilmesini ya da Yunanistan'ın bundan muaf tutulmasını talep edecek." dedi.

İkonumu, Yunanistan'ın talebinin, yüzde 15'lik tasarruf hesaplanırken, son beş yılın ortalamasının değil, geçen yılın baz alınması olduğunu belirtti.

İspanya daha esnek bir öneri talep ediyor

El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun doğalgazdan yüzde 15 oranında tasarruf edilmesi planından muafiyet talep ettiğini yazdı.

Gazetede yer alan makalede, bugünkü olağanüstü AB enerji bakanları toplantısında Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş Bakanı ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera başkanlığındaki İspanyol heyetinin, planı daha esnek hale getirmeyi umduğu belirtildi.

Makaleye göre Madrid, Brüksel'in önerdiği yüzde 15 oranının yüzde 5 ila 10 oranına düşürmesini istiyor.

Makalede, Komisyon'un planının sanayi işletmelerine zarar vereceğine işaret edildi. İspanya, günde ortalama 22.9 milyar metreküp gaz tüketiyor ve Brüksel tarafından belirlenen sınırla birlikte bu rakamın 3.4 milyar metreküp azaltılması isteniyor.

Fransa önlemleri sertleştiriyor

Fransa'da artan enerji fiyatlarıyla sıkılaştırılan enerji tasarrufu önlemleri kapsamında klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutmasının yasaklanacağı duyuruldu.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, gelecek günlerde enerji tasarrufuna dair 2 kararname yayımlayacaklarını söyledi.

Runacher, klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutması zorunluluğu getirileceğini, kurala uymayanlara 750 euro ceza kesileceğini dile getirdi.

Son haftalardaki aşırı sıcak hava dalgalarına, yıl başından bu yana yağış eksikliğinin eşlik etmesiyle artan kuraklık nedeniyle ülkede alarm verildi. Fransa genelinde 86 bölgede şebeke suyunda kısıtlamaya gidildi.

İngiltere'de halktan yardım talebi hazırlığı

Telegraph, İngiltere hükümetinin vatandaşlardan bu kış elektrik kesintilerini önlemek için ışıklarının ve termostatlarını kapatmalarının istenebileceği acil durum enerji planları hazırladığını açıkladı.

Gazetede yer alan habere göre, planlar gaz veya elektrik arzı kesintisi durumunda yürürlüğe girecek ve halktan enerji tüketimini azaltması istenecek.

Telegraph'ın gördüğü belgelere göre, böyle bir senaryoda İngiliz hükümeti, düzenli aralıklarla radyo, televizyon, sosyal medya, afişler ve broşürler aracılığıyla insanlara elektrik ve gaz kullanımını kesmelerini söyleyen mesajlar gönderecek.

Almanya: Tencerenizin kapağını kapalı tutun

Almanya'da ise Ekonomi ve İklim Bakanlığı, vatandaşlara 'duş başlığının değiştirilmesi, ofislerde tasarruflu ampul kullanılması' gibi öneriler sundu.

Enerji tasarrufunun, sıcak suyun az tüketilmesiyle sağlanabileceğinin altı çizildi. Duş süresinin 5 dakikaya düşürülmesi tavsiye edildi.

Bakanlık, tencerenin kapağının kapalı tutulması ve yemek pişmeye yakınken ocağın söndürülmesi gibi önerilerde de bulundu.

Dikkat edilmesi halinde hane başına yıllık 320 euro tasarruf yapılabileceği ifade edildi.

"Enerjiden tasarruf eden herkes, Almanya'nın Rus ithalatına daha az bağımlı hale gelmesine ve iklim için bir şeyler yapılmasına yardımcı olacak" vurgusu yapıldı.