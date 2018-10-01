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Avrupa’da yükselen neofaşizm AP Genel Kurulunda görüşülecek

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, “Avrupa’da neofaşist şiddetin yükselişi” konulu tartışmanın Genel Kurul gündemine alındığını açıkladı.

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Avrupada yükselen neofaşizm AP Genel Kurulunda görüşülecek

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Strazburg'da başladı. AP Başkanı Antonio Tajani, Genel Kurulun açılışında Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için ülke halkına ve yönetimine baş sağlığı dilediğini belirterek, üyeleri saygı duruşuna davet etti.

Daha sonra gündemin belirlenmesi ile ilgili teklifleri üyelere aktaran Tajani, "Avrupa'da neofaşist şiddetin yükselişi" konulu tartışmanın gündeme eklendiğini açıkladı. Buna göre, perşembe günü öğleden sonraki oturumda Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu, konu hakkında üyeleri bilgilendirecek. Genel Kurulda düzenlenecek tartışma sonrası hazırlanacak karar tasarısı da AP'nin bir sonraki Genel Kurulunda oylanacak.

Öte yandan AP Genel Kurulu, 18 Ekim'de düzenlenecek ve Brexit, göç ile iç güvenlik konularının ele alınacağı AB Zirvesi'ne hazırlık amacıyla bahsedilen konuları yarın gündemine alacak.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ve Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın üyelere hitap edeceği AP'nin bu haftaki Genel Kurulunda, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) desteği, Yemen'deki son durum, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kazak ve Uygurların toplu bir şekilde ve keyfi olarak tutuklanmaları konuları da ele alınacak diğer gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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