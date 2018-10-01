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AB’den İngiltere Dışişleri Bakanı’na yanıt: Tarih kitabı okuyun

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, "Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin" çağrısına Avrupa Birliği'nden yanıt geldi.

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ABden İngiltere Dışişleri Bakanına yanıt: Tarih kitabı okuyun

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde Brexit süreciyle ilgili İngiltere'den gelen açıklamalara karşılık verdi.

Hunt'ın, Brüksel’e "Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin" çağrısıyla ilgili soruları yanıtlayan Schinas, "Saygıyla belirtmeliyim ki hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır." dedi.

İngiltere'nin Birmingham kentindeki Muhafazakar Parti konferansında konuşan Hunt, Brüksel'in AB'den ayrılan İngiltere'yi cezalandırmak istediğini savunmuştu.

Kaynak: AA

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