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Makedonya'da halk isim anlaşması istişare referandumunda "evet" dedi

Makedonya'da, ülkenin adının değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne dair yapılan istişare referandumunda resmi sonuç açıklandı. Referandumdan "evet" kararı çıktı.

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Makedonyada halk isim anlaşması istişare referandumunda &quot;evet&quot; dedi

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen ve ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne dair dün yapılan istişare referandumunda resmi sonuç açıklandı.

Oy kullananların yüzde 91,46'sı "evet", yüzde 5,65'i ise "hayır" dedi.

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, kullanılan oyların sayımı tamamlandı.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunun başarılı sayılması için kayıtlı seçmen sayısının yarısından 1 fazlasının sandığa gitmesi gerekirken, katılım yüzde 36,91 seviyesinde kaldı.

DİK tarafından açıklanan verilere göre, kayıtlı 1 milyon 806 bin 336 seçmenin 666 bin 743'ü oy kullandı. Oy kullananların yüzde 91,46'sı "evet", yüzde 5,65'i "hayır" oyu kullandı. İsim anlaşmasının kabulü için "evet" oyu verenlerin sayısının 609 bin 813, "hayır" oyu verenlerin sayısının 37 bin 700 olduğu açıklandı.

Oyların yüzde 2,89'u ise geçersiz sayıldı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne dair hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: referandum, Makedonya, isim değişikliği, Yunanistan
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