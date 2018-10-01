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Makedonya'daki referanduma katılım yüzde 36'da kaldı

Makedonya'da yapılan referandumda kullanılan oyların yüzde 98'i sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre katılım yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

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Makedonyadaki referanduma katılım yüzde 36da kaldı

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre, sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü "evet", yüzde 5,6'sı ise "hayır" oyu kullandı.

Başarılı olabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının oy kullanması gereken referandumda, katılım oranı yüzde 36,8'de kaldı.

DİK Başkanı Oliver Derkovski, düzenlediği basın toplantısında, en kısa zamanda resmi olmayan sonuçları bütünüyle açıklayacaklarına inandığını belirterek, resmi sonuçların ise gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

"Referandumda karar alınamadığı çok açık"

Derkovski, "Yasalara göre referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmemiz için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu koşullardan birinin yerine getirilemediği ve referandumda karar alınamadığı çok açık." dedi.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Makedonya, referandum, Yunanistan
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