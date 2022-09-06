Avrupa’da yaşanan son yılların en büyük orman yangınları uydu görsellerinde
Avrupa’da yaşanan son yılların en büyük orman yangını felaketinin tahribatı uydu görselleriyle ortaya çıktı.
Portekiz, İspanya ve Fransa’da hava sıcaklıklarına bağlı başlayan ve giderek diğer ülkelere yayılan orman yangınlarının tahribatının boyutu uydu görselleriyle ortaya kondu.
1 Haziran ile 31 Ağustos arasındaki uydu görsellerinin hızlandırılmış görüntüsü, Avrupa Birliği’nin uzaydan gözlem programı Copernicus tarafından bugün paylaşıldı.
#WildfireCrisis 2022— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 6, 2022
In July and August 2022, the cumulative burnt area???? in ???????? countries exceeded 4⃣2⃣5⃣,0⃣0⃣0⃣ ha‼️
⬇️Visualisation showing the burned areas in Europe during the summer of 2022
More at
????https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/ITxLAoSmRZ
Görüntüyle birlikte paylaşılan mesajda “Temmuz ve Ağustos 2022'de AB ülkelerinde tahrip olan alan 425 bin hektarı aştı” denildi.