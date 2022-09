Portekiz, İspanya ve Fransa’da hava sıcaklıklarına bağlı başlayan ve giderek diğer ülkelere yayılan orman yangınlarının tahribatının boyutu uydu görselleriyle ortaya kondu.

1 Haziran ile 31 Ağustos arasındaki uydu görsellerinin hızlandırılmış görüntüsü, Avrupa Birliği’nin uzaydan gözlem programı Copernicus tarafından bugün paylaşıldı.

#WildfireCrisis 2022



In July and August 2022, the cumulative burnt area???? in ???????? countries exceeded 4⃣2⃣5⃣,0⃣0⃣0⃣ ha‼️



⬇️Visualisation showing the burned areas in Europe during the summer of 2022



More at

????https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/ITxLAoSmRZ